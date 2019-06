Kritiek op ontmoeting Máxima met Saudische kroonprins

PVV vangt weer bot met referendum­voor­stel in Brabant

28 juni DEN BOSCH - Een meerderheid van de Brabantse politiek wil niet dat inwoners zich in een referendum uit kunnen spreken over provinciale kwesties. Een initiatiefvoorstel van de PVV voor zo'n volksraadpleging haalt vrijdag de eindstreep niet, net als een jaar of zeven geleden.