Kuipers: ‘Als corona weer oplaait in najaar, kan coronapas terugkeren’

update/video Kamer krijgt na geruzie vanavond nog overzicht Nederland­se sancties: ‘Dit is onaccepta­bel en gênant’

In de Tweede Kamer is grote ergernis ontstaan omdat minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) niet kan aangeven wat Nederland precies doet om de sancties tegen Rusland na te leven. Het kabinet moet daar, zo bleek in een debat meteen na de speech van de Oekraïense president Volodimir Zelenski aan het parlement, vanavond nog duidelijkheid over verschaffen.

31 maart