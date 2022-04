Kuipers en Dijkgraaf waren beiden gewaarschuwd: ‘Het wordt zwaar, vol teleurstellingen en tegenslagen’

In oktober kregen ze allebei een telefoontje van D66-leider Sigrid Kaag. Als de formatie slaagt, polste Kaag, zouden ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers en wetenschapper Robbert Dijkgraaf dan voelen voor een post in het nieuwe kabinet? De een was nog druk met de corona- pandemie, de ander met het besturen van het gerenommeerde Institute for Advanced Study in Princeton. Kaag hoorde geen nee, dus in december volgde weer een belletje. Kuipers stemde in met een post op Volksgezondheid, Dijkgraaf met die op Onderwijs. Wel moesten ze allebei nog even lid worden van D66.