Laadpunt rukt op in parkeergarage

In 2025 moeten er tien keer zoveel laadpunten in parkeergarages zijn als nu, spreken demissionair staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) en de parkeerbranche vandaag af. In ongeveer twee derde van de garages is er nog geen mogelijkheid voor elektrische auto’s om op te laden.

Nederland telt zo’n 400 parkeergarages, met gemiddeld ongeveer 450 parkeerplekken. Uit onderzoek van parkeerplatform Vexpan blijkt dat er veel kansen liggen om te zorgen dat parkeergarages ook voor mensen met een elektrische auto een goede plek zijn waar ze hun auto veilig kunnen opladen.

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven is het goed dat er nu afspraken komen. ,,Als je met auto op pad bent, is parkeren in een parkeergarage vaak een goede optie. Hoe fijn is het dan als je je auto makkelijk kwijt kunt en de batterij na je afspraak weer vol zit. Met deze afspraken komt dat een stap dichterbij.”

Europese regels

Concreet komt er in 2025 bij gemiddeld één op de twintig plekken in parkeergarages een laadpunt, en in 2030 bij gemiddeld één op de tien plaatsen. Elk half jaar wordt in de gaten gehouden of de aanleg op schema ligt. Bij nieuwe garages en grote verbouwingen van bestaande garages zijn er volgens Europese regels al minimumeisen aan het aantal laadpunten. Deze deal gaat verder.

Het parkeren van elektrische auto’s in garages brengt overigens niet meer, maar wel andere risico’s met zich mee dan het parkeren van brandstofauto’s, zo toont recent onafhankelijk onderzoek aan. Een brand bijvoorbeeld moet anders worden bestreden.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle nieuwe auto’s in 2030 helemaal uitlaatgasvrij zijn. Overheden werken samen met netbeheerders en bedrijven om ervoor te zorgen dat er komende jaren voldoende laadpalen en waterstoftankstations zijn.

