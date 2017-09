Laagste werkloosheid in zes jaar

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij met de cijfers: ,,Fantastisch voor alle mensen die aan de slag zijn gekomen en ook hoopvol voor alle mensen die op zoek zijn naar werk. Ik hoop dat hun zoektocht ook snel wordt beloond. De economie groeit flink, er zijn nu veel meer banen en ook veel vacatures. Het zou prachtig zijn als er de komende tijd nog veel meer mensen een goede baan vinden. En dan het liefst natuurlijk een vaste baan met veel zekerheid. Werken moet lonen.''



Voor het eerst hebben er nu meer dan 8,6 miljoen mensen betaald werk. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. De afgelopen drie maanden is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 20 duizend per maand gestegen. Vooral veel vrouwen zijn aan de slag gekomen. Twee van de drie mensen die in de maanden juni, juli en augustus werk hebben gekregen, is vrouw.



Vooral 45-plussers vonden in augustus een baan; de afgelopen maand 12 duizend. Mede hierdoor daalde de werkloosheid in deze groep tot 4,1%. Dat is het laagste aantal in bijna zeven jaar.



De werkloosheid is in augustus gedaald van 436.000 naar 426.000. Het Centraal Plan Bureau verwacht in de Macro Economische Verkenning volgend jaar een daling naar gemiddeld 390.000 werklozen.