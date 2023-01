Landbouwminister halsoverkop terug naar Nederland voor spoedoverleg over mestregels

'Boeren verkeerd geïnformeerd'Minister Piet Adema van Landbouw (CU) is vrijdagochtend op stel en sprong teruggekeerd van een landbouwbeurs in Berlijn naar Den Haag voor spoedoverleg. Hij zou door Brussel op de vingers zijn getikt over het uitrijden van mest door boeren.

Adema keert onverwachts terug van Europa's grootste landbouwbeurs in Duitsland, de Grüne Woche. Bronnen rond het kabinet melden dat de ChristenUnie-bewindsman akkerbouwers meer tijd wilde geven om te voldoen aan nieuwe, strikte Brusselse mestregels, maar lijkt daar nu op terug te moeten komen. Verwacht wordt dat Nederlandse boeren al vanaf dit jaar veel minder mest mogen uitrijden dan eerder is gemeld.

Dat is een domper voor boeren: ,,In december is aangekondigd dat hij wat coulance wilde bieden, maar het kan dus zijn dat hij daarop wat terug moet nemen’’, zegt een ingewijde. Volgens een andere bron zou de nieuwbakken minister ‘de Europese Commissie en de Kamer hierover verkeerd hebben geïnformeerd’. Dit zou al sinds december spelen, terwijl de Tweede Kamer hier ook nog niet over is geïnformeerd. ,,Nu is hij op de vingers getikt en moet hij repareren. Anders verliest Nederland de uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren nu nog wel méér mest mogen uitrijden.’’

De uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere landen is Europa al langer een doorn in het oog. Het uitrijden van mest is onder meer slecht voor de kwaliteit van het grondwater. Vanaf 2023 wordt die regeling in drie jaar tijd afgebouwd, zo werd in september besloten. De Europese Commissie wil af van de Nederlandse uitzonderingspositie, de zogenoemde ‘derogatie’.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet heeft naast mondelinge vragen ook een debat aangevraagd. ,,Het wordt tijd dat het water schoon wordt en de natuur wordt gered. Dat kan geen verrassing zijn uit Brussel.’’ Ook is zij benieuwd ‘of er dingen zijn achtergehouden’.

Melkveehouders

De gevolgen van het afbouwen van de derogatie zijn groot voor melkveehouders. Sinds 2006 rijden Nederlandse boeren bijna 50 procent meer mest uit over hun land dan hun collega’s in andere Europese landen. Dat komt omdat wij relatief veel klei- en veengrond hebben, waardoor mest minder in het grondwater terechtkomt. Toch hield Nederland zich niet aan de voorwaarden die verbonden waren aan de uitzonderingspositie. Zo moest de waterkwaliteit worden verbeterd, maar dat gebeurde niet. Daarom hing ingrijpen vanuit Brussel al langer in de lucht.

Vanaf 2026 zijn de regels hetzelfde als in andere EU-landen. Er komt een financiële vergoeding voor boeren die anders moeten gaan werken. Het gaat om 130 miljoen euro, zo’n 10.000 per getroffen bedrijf. Maar de voorganger van de huidige minister, zijn ChristenUnie-partijgenoot Henk Staghouwer, erkende eerder al dat dit niet voldoende zou zijn om alle schade te vergoeden. ,,Dat is geen mooie boodschap”, somberde hij destijds.

Adema verscheen gisteravond laat nog op een Nederlandse borrel die werd gehouden in het kader van de Grüne Woche in Berlijn. Hij zou deze ochtend samen met stikstofminister Christianne van der Wal en de Duitse minister van Landbouw Cem Özdemir de Nederlandse stand op de landbouwbeurs in Berlijn openen. Maar dat ging dus niet door. ,,U zult het met deze stand in moeten doen, ik snap dat het een tegenvaller is”, zei Van der Wal met enige zelfspot, zonder zich uit te laten over de reden dat haar collega op stel en sprong terug moest naar Den Haag.

Maandenlang zijn er ‘zeer intensieve gesprekken’ over de Nederlandse uitzonderingspositie gevoerd. Nederland wilde dat boeren ‘niet in één keer voor grote aanpassingen’ in bedrijfsvoering zouden komen te staan.

Nederlandse boeren konden in 2022 nog volledige derogatie aanvragen voor het uitrijden van mest. De jaren daarna zou een ‘geleidelijk afbouwpad’ volgen tot en met 2025 en vanaf 2026 zou er voor Nederlandse boeren geen uitzondering meer zijn om meer mest uit te rijden dan 170 kilo per hectare. Nu nog rijden zo’n 18.000 boerenbedrijven zo’n 230 kilo uit.

