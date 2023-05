Landbouwminister wil nieuwe norm: maximaal aantal koeien per weiland

Een speciale nieuwe norm voor een maximum aantal koeien per hectare weiland moet gaan bepalen hoeveel dieren boeren nog mogen houden op hun bedrijf. Deze nieuwe norm - de zogenoemde ‘graslandnorm’ - maakt deel uit van de conceptekst die rondgaat over het Landbouwakkoord.

Dat bevestigen meerdere bronnen rond de spannende onderhandelingen voor het door Landbouwminister Piet Adema gewenste Landbouwakkoord aan deze nieuwssite. Woensdag hoopt de ChristenUnie-bewindsman na maanden onderhandelen met alle partijen tot een tussenakkoord te komen.

De onderhandelingen zijn uiterst ingewikkeld omdat het ministerie van LNV en de boeren verschillend denken over deze nieuwe graslandnorm. Voor het ministerie is het belangrijk om grip te hebben op de hoeveelheid dieren en hun stikstofuitstoot. ,,De graslandnorm is onderdeel van de gesprekken, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd’’, verklaart een bron rond het kabinet. Ook een andere bron rond de coalitie bevestigt dat het ministerie van Landbouw die nieuwe norm graag in het tussentijdse landbouwakkoord wil hebben.

Boeren zijn uiterst huiverig voor een maximale hoeveelheid dieren per hectare. Zij houden liever zelf de vrijheid om met innovaties en goed management hun uitstoot zo laag mogelijk te houden, maar toch voldoende dieren te kunnen houden om een goede boterham te verdienen.

,,We streven ernaar dat er morgen een scenario ligt, waarbij partijen op hoofdlijnen akkoord zijn’’, aldus Landbouwminister Piet Adema bij monde van zijn woordvoerder. ,,Er wordt echt dag en nacht gewerkt om te zorgen dat er een akkoord komt, waarbij er een goed verdienmodel is voor boeren en dat ook goed is voor de water-, lucht-, en bodemkwaliteit.’’

Ook komt er een nieuwe duurzaamheidsstandaard waar boeren en tuinders zich aan moeten houden, zo bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Supermarkten zullen alleen binnenlandse producten verkopen die aan deze milieu en dierwelzijnseisen voldoen.

Het is nog niet bekend waar de hogere prijzen terechtkomen, maar bronnen zeggen dat deze niet alleen worden opgebracht door de consument. “De keten betaalt mee aan de hogere prijzen”, aldus een ingewijde. Ook gaat het specifiek niet om nieuwe keurmerken, maar om één sectorbrede standaard waar de hele landbouw aan moet voldoen.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook gaan boeren meer doen aan natuurbeheer, in ruil voor een vergoeding. Hiermee wordt waardevermindering van landbouwgrond deels gecompenseerd.

Bronnen benadrukken wel dat het om een conceptversie van het akkoord gaat, waaraan mogelijk nog geschaafd wordt. Wat voor bedragen ermee gemoeid zijn, zeiden zij niet.

Concept naar prullenbak

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) wees de concepttekst vorige week af. Dat gebeurde na onderhandelingen aan de zogenoemde hoofdtafel van het landbouwakkoord. Flinke bijsturing was wat LTO betreft nodig. De organisatie wilde dinsdag niet reageren.

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), zegt in een eerste reactie zeer sceptisch te zijn over de plannen. “Waardedaling van de grond zie ik als een probleem. Als je voor 30.000 euro per hectare waardedaling hebt, dan moet er nogal heel wat compensatie komen”, stelt de actievoerder. Zijn club was overigens niet betrokken bij de onderhandelingen over het landbouwakkoord.

FDF riep boeren eerder op om zich voor te bereiden op een nieuwe harde strijd met het kabinet uit onvrede over de plannen. “Ik denk dat we binnenkort weer aan de gang moeten met z’n allen. Prepare for battle”, zei Van den Oever in een videoboodschap. FDF geeft al langer aan dat het kabinet geen enkel perspectief biedt voor boeren.

Woensdag wordt verwacht dat de onderhandelende partijen samen het concept presenteren. Daarna worden de plannen doorberekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, waarna de organisaties hun plannen voorleggen aan hun achterbannen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.