Landelijke coalitie wil af van pieken en dalen in gemeentebegroting

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert Jan Segers en D66-fractievoorzitter Rob Jetten dienen een motie in bij de algemene politieke beschouwingen om de stevige koppeling tussen de begroting van het rijk en de gemeente losser te maken.



Omdat het rijk minder uitgeeft dan het van plan was, krijgt de gemeenten minder binnen dan gedacht. Dat leidt tot pijnlijke besluiten en een onvoorspelbare gemeentelijke overheid.



Segers: ,,Het is niet uit te leggen dat gemeenten moeten bezuinigen omdat het rijk zoveel geld heeft, dat het niet lukt alles uit te geven. Dat als het kabinet geen JSF koopt, gemeenten minder kunnen doen voor mensen die zorg nodig hebben.’’