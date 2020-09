Landelijke oproep voor ruimere opvang vluchtelingen Moria: ‘Wegkijken is geen optie’

Pia Dijkstra (D66) vertrekt als Kamerlid

22 september D66-Kamerlid Pia Dijkstra (65) komt na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. ,,Rond die tijd krijg ik AOW. Dan is het tijd voor een nieuwe generatie. En ik wil zelf weer baas zijn over mijn tijd’’, zegt ze in de Volkskrant.