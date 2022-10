Langverwacht stikstofadvies Remkes: nu niet tornen aan 2030

Het kabinet moet wat stikstofbemiddelaar Johan Remkes betreft niet nu al tornen aan een van de voornaamste doelstellingen van het stikstofbeleid, een halvering van de uitstoot in 2030. Wel moet gaandeweg gekeken worden of dit doel op iedere plek in het land haalbaar is.

,,Remkes tornt nu niet aan doelen en tijdpad 2030, maar met een kleine mits’’, zo bevestigen meerdere Haagse bronnen tegenover deze nieuwssite over het advies. Remkes raadt het kabinet volgens ingewijden aan gewoon aan de slag te gaan met 2030 als stip op de horizon. Maar ergens halverwege moet dan wel gekeken worden of er plekken zijn waar een halvering van de uitstoot niet binnen dat tijdpad haalbaar is. Daar zou dan enige flexibiliteit mogelijk moeten zijn.

Hete aardappel

De hete aardappel in het advies wordt dus volgens ingewijden nog even doorgeschoven. Dit gaat over het jaar 2030, waarin de stikstofdoelen moeten worden bereikt. Dat jaartal staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar hebben gesloten. Maar het ligt inmiddels politiek gevoelig omdat CDA-leider Wopke Hoekstra in een interview met deze nieuwssite zei dat het wat hem betreft ‘niet heilig’ is. Dat zette de verhoudingen in het kabinet op scherp.

De voormalige minister van VVD-huize bemiddelde de afgelopen maanden tussen het kabinet en de landbouwsector nadat grote onrust was ontstaan over de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Rond het middaguur presenteert hij zijn advies. De kersverse Landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) - het werd Piet, anderen wilden niet - en Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) zullen Remkes’ rapport in ontvangst nemen. Een officiële kabinetsreactie zou pas op zijn vroegst volgende week komen.

Volgens de bronnen adviseert Remkes ook om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Deze bedrijven worden ook wel ‘piekbelasters’ genoemd. Het kabinet ging tot dusver nog uit van vrijwilligheid. Van der Wal probeerde hen met een ‘woest aantrekkelijke’ regeling te verleiden om te stoppen. Voor ondernemers die gedwongen worden te stoppen moeten er wel nette regelingen komen. Het gaat ook niet alleen om boerenbedrijven.

Saillant

Dit is saillant, want het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oordeelde deze week nog dat de verwachtingen van uitkopen ‘onrealistisch’ zijn. Duizenden bedrijven zouden hiermee beëindigd moeten worden en het zou leiden tot tientallen procenten minder vee. Maar het PBL analyseerde 25 jaar beëindigingsregelingen en concludeert dat volledige besteding van het budget in de periode tot 2030 ‘nauwelijks voorstelbaar is’. Het kabinet wil met een grote zak geld van 7,4 miljard euro een forse bijdrage leveren aan het behalen van de stikstofdoelstellingen in 2030.

