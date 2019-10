Leger sluit wegen Den Haag af om boeren bij Binnenhof weg te houden

Duizenden boeren uit het hele land komen morgen naar Den Haag om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Bij het protest, georganiseerd door de Farmers Defence Force (FDF), worden zo’n tienduizend tractoren op de openbare weg verwacht. De boze boeren rijden eerst naar Biltse Rading in De Bilt voor een protest tegen het meetinstituut RIVM, waarna ze naar de Haagse binnenstad trekken. Daarbij willen ze ook specifiek het Binnenhof oprijden. ,,De boeren is duidelijk te kennen geven dat het niet de bedoeling is dat zij naar het Binnenhof komen’’, zegt minister Grapperhaus. ,,Ik ga er vanuit dat zij aan die oproep gehoor zullen geven.’’ De minister kan zich niet herinneren dat boeren met tractoren ooit eerder naar het Binnenhof kwamen. ,,Je hebt ook van die palen die uit de grond komen. Ook al is een trekker heel stevig, ik weet niet of dat goed is voor je trekker.’’

Ontoelaatbaar

De minister roept de boeren op om geen geweld te gebruiken tijdens hun protestacties, zoals gisteren wel gebeurde in Groningen. ,,We hebben in Nederland de vrijheid van demonstratie’’, zegt Grapperhaus. ,,Dat vinden we allemaal een groot goed. Maar demonstreren moet wel binnen de regels gebeuren. Geweld of andere strafbare feiten zijn ontoelaatbaar.’’



Volgens Grapperhaus zijn de autoriteiten goed voorbereid op de nieuwe protestactie van morgen, waarbij de ANWB nu al waarschuwt voor grote verkeersopstoppingen op de wegen. ,,Er is heel goed gecoördineerd overleg met de lokale driehoek in Den Haag en op andere plaatsen in het land. Men is goed voorbereid.’’



Zelfs Defensie is ingeschakeld om de gemeente te helpen met het afzetten van de wegen. ,,De politie beschikt zelf niet over dit zware materieel en daarom is contact gezocht met Defensie. Zij beschikken namelijk over de zware verplaatsbare vrachtwagens die nodig zijn als flexibele robuuste wegafzetting’’, aldus een verklaring van de politie. Defensie heeft het verzoek ingewilligd en plaatst ‘op cruciale punten zware verplaatsbare voertuigen’.



Op de vraag of Grapperhaus verwacht dat boeren morgen opnieuw geweld zullen gebruiken, zegt hij dat ‘alle goede, noodzakelijke maatregelen worden genomen’ om dat te voorkomen.