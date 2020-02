Leider Nederlands crisisteam geeft inkijkje: ‘Deel passagiers was compleet radeloos’

Baudet stapt naar rechter, Buitenhof gaat uitlatin­gen niet rectifice­ren

17:01 Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet stapt naar de rechter om een rectificatie te eisen van het tv-programma Buitenhof. Volgens hem zijn in het programma ‘schandelijke leugens’ verspreid over wat hij tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft gezegd. Buitenhof rectificeert niet.