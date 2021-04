Leijten over notulen: ‘Alles wordt geprobeerd om kritische Kamerleden in het hok te krijgen’

De vrijgegeven staatsgeheime verslagen lezen voor Leijten als één grote Operatie Beperk de Schade. Het is niet dat het kabinet problemen bij de Belastingdienst bewust laat woekeren of Toeslagenouders eigenhandig probeert te ruïneren, maar het dominante geluid in de Trêveszaal lijkt het gemopper over kritische Kamerleden.



,,Het gaat vooral over het temperen van Kamerleden, over politieke strategie. Het managen van de beeldvorming lijkt belangrijker dan het helpen van mensen.” Leijten was lid van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en trok jarenlang samen met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op bij het ontrafelen van het schandaal. Behalve Leijten gaan in de ministerraad ook Omtzigt en VVD-Kamerlid Helma Lodders over de tong als ‘activistisch’ of lastig.



De coalitiediscipline moet hen door eigen ministers nog maar eens worden uitgelegd, vinden bewindspersonen als Koolmees, Hoekstra, Ollongren, Slob en Rutte. Veel van hen pleiten nu hartstochtelijk voor een 'nieuwe bestuurscultuur’.