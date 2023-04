Levensbeëindiging kinderen onder 12 jaar later dit jaar mogelijk

Zo gaat euthanasie in zijn werk: ‘Wat voor de een ondraag­lijk is, is voor de ander misschien te doen’

Het verzoek om vrijwillig een leven te beëindigen, is voor een arts een van de meest aangrijpende vragen. In Nederland is euthanasie sinds 2002 toegestaan volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Wat is euthanasie precies en hoe gaat dit in Nederland?