Levering nieuwe gevechtskledij minstens jaar vertraagd: militairen krijgen interim-pakket

,,De kleding in dat overbruggingspakket biedt helaas nog niet de kwaliteit van het beoogde nieuwe gevechtstenue, maar heeft wel meer draagcomfort dan het huidige woodland-tenue en een eigentijdse uitstraling’’, luidt het in een persbericht van Defensie.

De kleding in het interim-pakket is volgens haar bedoeld voor militairen die niet op missie gaan, inclusief reservisten. Voor militairen die worden uitgezonden blijft multicam-gevechtskleding beschikbaar. De tijdelijke gevechtskleding is uitgevoerd in het nieuwe camouflagepatroon ‘Netherlands Fractal Pattern’. De exacte samenstelling van het pakket wordt momenteel afgestemd met de Defensie-onderdelen.

Kort geding

De vertraging van de ruim 40.000 stuks DOKS-gevechtskleding (Defensie Operationeel Kleding Systeem) is volgens de staatssecretaris te wijten aan een kort geding tegen Defensie. Een van de afgewezen leveranciers spande de spoedzaak aan uit onvrede over de aangevoerde redenen voor afwijzing. Naar aanleiding daarvan heeft Defensie naar eigen zeggen geconstateerd dat de aanbestedingsstukken op sommige onderdelen onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Daarom kiest het ministerie ervoor de uitkomst van het kort geding niet af te wachten en de voorlopige gunning in te trekken.

De verbeterde tijdelijke gevechtskleding is gebaseerd op het pak van het Korps Mariniers. Van de nu beschikbare opties die direct beschikbaar zijn en binnen het beschikbare budget vallen, scoort dit gevechtspak volgens Defensie het best op kwaliteit vanwege de goede pasvorm, draagcomfort en uitstraling. De tussenoplossing tot de levering van de DOKS-gevechtskleding is begroot onder de 50 miljoen euro en heeft geen financiële gevolgen voor andere projecten.

Het DOKS-project omvat naast kwalitatief hoogwaardige gevechtskleding ook nieuwe helmen. Die worden eind dit jaar in batches geleverd.

