Limburgse SP'ers stappen op uit onvrede met partijtop

In een verklaring stellen de vijf geen vertrouwen meer te hebben in de partij. De SP maakt deel uit van de coalitie in de Limburgse Staten. Volgens de vijf heeft de SP 'onvoldoende vertrouwen in koers en aanpak van de fractie'. Ook zou er geen waardering zijn voor de behaalde resultaten. ,,De partij lijkt steeds verder af te drijven van de eerder ingezette koers om meer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen'', aldus de vijf. ,,De laatste weken zijn de verhoudingen met de partij steeds verder op scherp komen te staan. Ons vertrouwen in de partij is daardoor helemaal weg en de situatie is niet langer houdbaar. Daarom stappen wij vandaag uit de partij.''

Onafhankelijkheid en integriteit

Na het vertrek van de vijf wil Prevoo niet langer gedeputeerde zijn, laat hij in een verklaring weten. ,,Het vertrek'', zo stelt hij, ,,plaatst mij in een positie waarbij ik niet langer onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig de belangen van de provincie Limburg, de hier aanwezige organisaties en al haar inwoners kan behartigen.''



En hij vervolgt: ,,Veranderingen binnen mijn partij zorgen ervoor dat er onvoldoende vertrouwen is tussen een deel van de Statenfractie en de partij, waardoor het onvermijdelijk is geworden dat ik hierdoor de afspraken en besluiten van het college van GS niet kan nakomen en opdrachten van Provinciale Staten niet kan uitvoeren, zonder dat daarbij de onafhankelijkheid en integriteit van mij als bestuurder in het geding komt.''



De SP vormt samen met CDA, VVD, D66 en PvdA een coalitie, en had twee gedeputeerden. Of de andere SP-gedeputeerde, Marleen van Rijnsbergen, wel aanblijft, is niet duidelijk