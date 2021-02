Links wil dat boeren wijken voor natuur, VVD en CDA proberen platteland te vriend te houden

Marijnis­sen: ‘Wat een geklungel met avondklok, kabinet was gewaar­schuwd’

16 februari SP-leider Lilian Marijnissen zegt dat het kabinet vóór de invoering van de avondklok was gewaarschuwd voor juridische problemen. ,,Door ons, en door andere partijen in de Tweede Kamer. Wat een geklungel van het kabinet is dit’’, zei Marijnissen vanmiddag in de tweede aflevering van de verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite.