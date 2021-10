Linkse partijen dreigen met motie van wantrouwen tegen Broekers-Knol

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) is na haar excuses voor uitspraken over Afghaanse vluchtelingen, zaterdag in een interview op deze site, nog niet uit de politieke problemen. SP, GroenLinks en PvdA sluiten niet uit dat zij in een debat vandaag met een motie van wantrouwen komen.

Broekers-Knol suggereerde in het interview dat er mogelijk 100.000 Afghaanse vluchtelingen naar Nederland willen komen. Ook zei ze te vrezen voor een braindrain van Afghanistan, het argument dat de taliban ook gebruiken om te verhinderen dat hoogopgeleide mensen vertrekken. Na felle kritiek uit de Tweede Kamer zei de staatssecretaris zondag dat ze het ‘hypothetische aantal’ van 100.000 niet had moeten noemen en dat ze haar opmerkingen zorgvuldiger had moeten verwoorden.

Voor Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Kati Piri (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) zijn de excuses niet genoeg. ,,Ze heeft het wel gezegd”, aldus Van Dijk. Met haar uitspraken ondermijnt ze volgens de SP’er de wens van de Kamer, die in augustus juist afdwong dat alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt recht moeten krijgen op asiel. Piri: ,,Ze heeft een groot probleem.”

‘Diep door het stof’

Ellemeet beschuldigt Broekers-Knol van ‘het plegen van obstructie’ en wil dat ze bij het debat ‘diep door het stof gaat’. ,,Ik wil letterlijk van haar horen dat het getal dat ze noemde niet op feiten is gestoeld, dat haar uitspraken het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen ondermijnen en dat ze ermee de wens van de Kamer negeert.” Doet ze dat niet, dan gaat GroenLinks ‘zich beraden op een motie’, die zowel van afkeuring of wantrouwen kan zijn.

Het is overigens de vraag of Broekers-Knol niet alsnog gelijk krijgt over de 100.000 mensen die zij noemde. In antwoorden op Kamervragen schreef het kabinet maandag dat mogelijk ‘vele tienduizenden personen’ aanspraak hopen te maken op asiel in Nederland. Het komt tot die conclusie na een analyse van alle ongeveer 45.000 e-mails die het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ontvangen.

Daarvan lijken 26.000 te vallen onder de criteria voor hulp die de Kamer opstelde, die mails zijn afkomstig van 18.000 afzenders. Volgens het kabinet hebben ‘vele e-mails’ betrekking op meerdere personen, ‘met name gezinnen’. ‘Het gaat hierbij dus om hulpverzoeken die betrekking hebben op vele tienduizenden personen’, aldus het kabinet.

Opstappen

Bij de Nederlandse evacuatieoperatie in augustus werden 2500 mensen geëvacueerd, meer dan vooraf werd gedacht. Maar er bleven ook veel mensen achter: Nederlanders, tolken en andere Afghanen die gevaar lopen. Demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) en Ank Bijleveld (Defensie, CDA) stapten na een aangenomen motie van afkeuring af. Van Dijk: ,,Ik kan niet uitleggen dat Kaag en Bijleveld weg zijn en Broekers-Knol blijft.”

Broekers-Knol zei in het interview dat ze ‘de film’ in haar hoofd nog even af had gedraaid. ,,Aan het einde van die film kwam ik toch tot de conclusie: nee, ik hoef niet af te treden.” Ook zei ze niet te vinden dat een bewindspersoon af hoeft te treden na een motie van afkeuring. ,,Dat is toch een gele kaart.”

