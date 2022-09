LIVE | Azarkan haalt uit naar Wilders: ‘Mijn religie wordt weggezet als ideologie van haat en terreur’

met Video Kabinet loopt weg na spionnen-opmerking Baudet over minister Kaag

Het kabinet is boos weggelopen bij het debat over Prinsjesdag, na een opmerking van Thierry Baudet over vicepremier Sigrid Kaag. Volgens het kabinet wekte Baudet de suggestie dat Kaag een Britse spion is.

