LIVE | BBB op weg naar monsterzege, Klaver bezorgd over aanpak stikstofuitstoot en klimaatcrisis

BBB is op weg naar een monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij van Caroline van der Plas staat in Noord-Holland, Overijssel en Noord-Brabant aan kop, blijkt uit een exitpoll van de NOS. Ook in Eerste Kamer komt BBB binnen met maar liefst 15 zetels, net als de combinatie van PvdA en GroenLinks. De coalitiepartijen verliezen allemaal terrein. ,,De tijd van BBB negeren of denken: ‘dat partijtje met die ene zetel’, is wel voorbij’’, aldus Van der Plas. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.