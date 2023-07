LIVE | CDA legt schuld bij Rutte: ‘Hij ging er onverantwoord hard in’

Caroline van der Plas zegt in een toelichting bij de NOS dat het tijd wordt dat er een nieuw kabinet komt. ,,Het was heel spannend of het kabinet zou vallen, ik vroeg me vandaag toch af of het er nog wel van ging komen."Ze zegt dat de BBB 'zeker' beschikbaar is voor een nieuw kabinet en dat de partij klaar is voor verkiezingen. ,,We hoeven ons geen zorgen te maken over campagne, de spandoeken staan nog in de schuur, die kunnen zo de weilanden in."