LIVE | CDA pleit voor hogere kinderbijslag en leider Bontenbal richt zich op afhakers: ‘Doe het niet’

Met een citaat van oud-Kamerlid Hannie van Leeuwen, richt CDA-leider Henri Bontenbal zich vrijdag tot 'alle mensen die de neiging hebben om af te haken'. ,, Doe het nu niet ", zei Bontenbal in de lezing die naar de oud-politica is vernoemd.

Van Leeuwen zou vandaag de dag kritisch zijn op haar eigen partij , denkt de CDA-leider. ,,Dat we te veel hadden meebewogen of te weinig hadden teruggeduwd." Volgens de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende opiniepeilingen, staat het CDA nu op vier tot acht virtuele zetels.

Van Leeuwen zou niet alleen kritiek hebben op haar eigen partij, maar ook boos zijn ,,op een overheid die voor de toeslagenouders en de mensen in Groningen geen schild was, maar een meedogenloos zwaard", zegt Bontenbal in zijn lezing. Van Leeuwen was jarenlang politiek actief voor het CDA, in onder meer de Tweede en Eerste Kamer. Veel CDA'ers zien haar als de belichaming van het christelijk-sociale gedachtegoed.