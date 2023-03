LIVE | CDA verliest in bijna alle gemeenten, jongerentak twijfelt openlijk over lot Hoekstra

Tienduizen­den bedrijven moeten corona­schuld nog terugbeta­len, kabinet wil actie

Meer dan 100.000 ondernemers hebben nog een coronaschuld bij de Belastingdienst. Het kabinet maakt zich “met name zorgen” om de ruim 73.000 ondernemers die helemaal niets hebben afgelost sinds afgelopen najaar. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) roept deze ondernemers op hun ‘achterstand in te lopen, of om hulp te zoeken als dit niet mogelijk is’.