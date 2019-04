LIVE: Dekker begint loodzwaar debat over Michael P. met pijnlijke blunder

Dekker begint het debat op flinke achterstand, want vanochtend moest hij toegeven dat hij de Tweede Kamer vorige week ook nog eens verkeerd heeft geïnformeerd. Nadat de inspectiedienst hem had gewezen op de fouten rond P., liet de minister nog eens nagaan of alle gedetineerden die op verlof waren hun vrijheden terecht hadden gekregen.



Daarop trok hij 24 verloven in, maar hij meldde aan het parlement ‘abusievelijk’ dat het er 21 waren. Het verkeerd inlichten van de Tweede Kamer is een politieke doodzonde, maar deze fout raakt vooral aan de zorg van de Tweede Kamer, namelijk: dat Dekker zijn zaken niet op orde heeft.



De minister beloofde juist de fouten uit het systeem te halen die gemaakt konden worden rond de behandeling van P. Het oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd was namelijk vernietigend. Diverse instanties stapelden fout op fout tijdens de detentie van P., die tot 28 jaar cel is veroordeeld voor de moord op en verkrachting van Anne Faber. P. is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.



Dekker kondigde maatregelen aan, maar zijn nieuwe blunder raakt dus de kern van de verwijten van de oppositie in de Tweede Kamer. ,,We weten te weinig van wat Dekker heeft gedaan, wanneer en naar hoeveel en welke gevangenen hij heeft gekeken’’, zei Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) gisteren al. Dat Dekker nu opnieuw de fout in is gegaan, telt daarbij op.