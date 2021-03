Live in gesprek met Wopke Hoekstra (CDA): stel nu je vraag

Hoekstra is de achtste van in totaal elf lijsttrekkers die in de aanloop naar 17 maart te gast zijn in onze studio. Eerdere gesprekken zijn onderaan dit artikel terug te kijken. Volgende week maken Joost Eerdmans (JA21), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Thierry Baudet (FVD) nog hun opwachting.

Vragen zijn nog altijd welkom. Speelt er iets in uw regio, maakt u zich zorgen over het leven na corona of bent u gewoon benieuwd naar de persoon achter de campagneposter, grijp dan uw kans en stuur uw vraag in via steljevraag@dpgmedia.nl.