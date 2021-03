LIVE | Kamerdebat over Haagse whodunit: Wie wilde Omtzigt een ‘functie elders’ bezorgen?

Het velletje papier uit de verkennende fase van de formatie, dat vorige week donderdag gefotografeerd werd toen Ollongren na een positieve coronatestuitslag in allerijl het Binnenhof verliet, houdt de gemoederen al dagenlang bezig. Vooral vanwege wát er op het zichtbare A4-tje stond: dat de linkse partijen elkaar ‘niet echt vasthouden’, dat een meerderheid in de Eerste Kamer ‘voor niemand een must’ is en dat er vraagtekens werden gezet bij de ‘onderhandelingsstijl’ van CDA’er Wopke Hoekstra. Maar het meest brisante was natuurlijk: ‘Omtzigt, functie elders’. Alsof er in de verkennende gesprekken al gekeken werd naar een andere functie voor het populaire CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.