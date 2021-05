LIVE | Kuipers en Van Dissel: ‘Kans dat lijn weer omhoog schiet is klein’

LIVESTREAMHet is nog altijd gigantisch druk in ziekenhuizen maar de dalende trend van het aantal nieuwe opnames lijkt door te zetten, zien betrokkenen. ‘Dat is gunstig’.

Dat zei Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en landelijk coördinator patiëntenspreiding vanmiddag in een bijpraatsessie met Tweede Kamerleden: ,,We hadden eerst maandenlang een stijging, vanaf 22 april zagen we een afvlakking en daarna zien we een verdere daling. De afgelopen dagen was de gemiddelde instroom beduidend lager dan rond de derde piek, ruim twintig procent scheelt het.” Ook RIVM-directeur Jaap van Dissel ziet dat de epidemie ‘in een dalend been’ zit.

Vorige week zagen ziekenhuizen voor het eerst sinds half februari gemiddeld minder dagelijkse opnames (275) dan de weken ervoor (op de top was dat 312 gemiddeld per dag). Als dat verder daalt, kunnen weer meer reguliere ingrepen uitgevoerd worden, zegt Kuipers. ,,Dat is ongelooflijk belangrijk. De dalende trend lijkt door te zetten, ook deze week. Dat is gunstig.” Wel waarschuwt Kuipers voor al te snelle versoepelingen: ,,Je wil echt dat de daling bestendigt.”

Om alle achterstallige zorg in te halen straks is ‘echt maanden nodig’. ,,Als wij in ons eigen Erasmus MC bijvoorbeeld deze week geen IC-capaciteit vrijspelen, halen we het niet om ingrepen binnen zes weken te kunnen doen.”

Het kabinet wil volgende week woensdag stap twee van het openingsplan zetten, met onder meer de heropening van binnensport en buitensport en pretparken en dierentuinen. Het OMT waarschuwt wel dat de situatie nog altijd kwetsbaar is en dat versoepelen altijd makkelijker is dan verzwaren, maar de experts zien ook dat de prognoses optimistisch ogen. ,,De regionale verschillen zijn nog wel groot”, zei Van Dissel in de Kamer. ,,In Drenthe waren er bijvoorbeeld 150 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd terwijl dat in Brabant-Noord op 390 infecties per 100.000 inwoners was.” Gemiddeld voor Nederland was dat 270 per 100.000 mensen.

We zijn inmiddels ‘over de piek’ van de totale IC-bedbezetting, zegt Van Dissel, ook de piek van het aantal bezette ziekenhuisbedden lijkt bereikt. ,,En het is alleen maar dalende. Dat komt niet omdat we ons beter aan de maatregelen houden, dat doen we niet, eerlijk gezegd. We zien de een daling door een toenemende immuniteit: door het doormaken van de infectie en door vaccinaties.” Van Dissel stelt dat we ‘in een nieuwe fase van de epidemie’ zitten, met meer mensen die gevaccineerd zijn en het virus doorgemaakt hebben. Daardoor is de kans ook klein dat de grafiek weer omhoog schiet na versoepelingen: ,,Maar dan moet je dus wel eerst zeker zijn dat je in die afname zit, vandaar dat het OMT zegt: hanteer die twintig procent.”

Daarom durft het kabinet de stap te wagen volgende week. Om ongelukken te voorkomen is wel een ‘noodrem’ ingebouwd: als de ziekenhuisbezetting de komende dagen plotseling toch toeneemt, dan gaan de verruimingen woensdag niet door, waarschuwde premier Mark Rutte gisteren tijdens de persconferentie. ,,Maar het ziet er goed uit.”

Volledig scherm © ANP