LIVE | Rutte en De Jonge opnieuw oog in oog met zeer kritische Kamer

En die aanleiding lijkt er te zijn: de besmettingscijfers zwakken wat af, maar blijven onverminderd hoog. Te hoog, gaf Rutte gisteren ook al toe, maar er spelen meer belangen: ,,We willen de economie en de samenleving zo min mogelijk schade berokkenen. Dat is de evenwichtsbalk waar we op staan. Alle scenario’s liggen op tafel. Ook een lockdown, maar dat is wel een schrikbeeld.’’

Ziekenhuizen

,,We hebben de afslag nog niet genomen”, aldus Kuipers in de briefing. Het goede nieuws is dat we naar een piek toegaan, maar de vraag is hoe snel. Het is essentieel dat de curve snel afvlakt, omdat we anders langer bezig zijn met het herstel, stelt hij. ,,Wat we doen is heel erg scherp aan de wind zeilen. Voor de ziekenhuizen moeten we nu echt een afvlakking zien. Gebeurt dat niet, dan komen we echt in de problemen.”