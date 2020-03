LIVE | Rutte onder vuur in Tweede Kamer na warrige communicatie over coronamaatregelen

Kans groot dat scholen ook na 6 april dicht blijven

25 maart De scholen blijven waarschijnlijk ook na 6 april nog gesloten. Het onderzoek naar coronabesmetting onder scholieren en gezinnen dat het RIVM gisteren is gestart, is pas over zes weken klaar. Het kabinet wil de resultaten van de studie gebruiken om te beslissen of de scholen na 6 april weer open kunnen.