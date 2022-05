LIVE | Rutte onder vuur om sms’jes, Kamer in debat

Kijk livePremier Mark Rutte ligt vandaag onder vuur in de Tweede Kamer vanwege de sms’jes die Rutte jarenlang verwijderde van zijn telefoon om opslagruimte te besparen. Zelf koos hij wat relevant was voor archivering. Een deel van de oppositie is woedend en zoekt opheldering bij de premier. Volg hier ons liveblog.

Gisteren onthulde de Volkskrant dat de premier tot voor kort handmatig vrijwel alle berichten wiste van zijn oude Nokia 301 omdat deze te weinig opslagruimte zou hebben. De relevante sms’jes zouden doorgestuurd of bij lange berichten zelfs ‘doorgebeld’ zijn naar ambtenaren. Experts betwijfelen of de premier wel handelt volgens de wet en richtlijnen. Op deze manier is niet te verifiëren of berichten inderdaad irrelevant zijn en verwijderd kunnen worden.

Premier Rutte ontkent dat hij de fout in is gegaan. Hij zegt dat hij ‘altijd heeft gewerkt volgens de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken’. Ook in zijn brief aan de kamer, die gisteravond werd uitgebracht, houdt de premier vol dat hij ‘in lijn met de geldende instructie’ heeft gehandeld. Inmiddels heeft de premier een nieuwe telefoon.

De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over Ruttes ‘realtime archivering’- ofwel vlak na ontvangst - en vroeg gisteren een debat aan voor opheldering. ,,Dit is gedrag van een premier die krampachtig alle openheid probeert te voorkomen”, zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver die gisteren het debat van vandaag aanvroeg. ,,Mogelijk in strijd met de wet.” GroenLinks wil dat Rutte al zijn oude berichten herstelt, maar dat gaat niet lukken, meldde de premier gisteren in een brief aan de Tweede Kamer: ‘De provider heeft gemeld dat sms-berichten niet kunnen worden achterhaald. Deze berichten worden niet opgeslagen’.

Premier Mark Rutte ligt vandaag onder vuur in de Tweede Kamer vanwege zijn telefoongebruik. Rutte wiste jarenlang stelselmatig sms'jes van zijn oude telefoon om opslagruimte te besparen.

