LIVE | Wilders noemt Segers ‘christen-onwaardig’, maar CU-leider bijt van zich af

Het hele kabinet heeft de plenaire zaal van de Tweede Kamer verlaten na opmerkingen van Thierry Baudet over de plek waar vicepremier Sigrid Kaag heeft gestudeerd. Volgens het kabinet suggereerde Baudet dat Kaag daar gerekruteerd is als spion. Het debat ging daarna verder en bleef fel, vooral tussen PVV-leider Geert Wilders en Gert-Jan Segers. Volg het debat ook via het liveblog onderaan dit artikel.

Het incident met Baudet zorgde voor consternatie in het debat. Dat ‘vak K’, zoals het vak met alle bewindslieden van het kabinet wordt genoemd, helemaal leeg loopt is niet eerder voorgekomen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp legde het debat daarop meteen stil. Het is met afstand de hardste clash op dag één van de politieke beschouwingen.

Minister-president Mark Rutte nam naar eigen zeggen na overleg met de rest van het kabinet na ruim een kwartier weer plaats in de zaal van de Tweede Kamer. Namens het kabinet verklaart hij: ,,Op het moment dat een collega wordt verweten wat haar is verweten, dan is er een grens over gegaan.”

Kamervoorzitter Bergkamp vraagt aan Thierry Baudet of hij zijn woorden terug wil nemen. Hij noemt het ‘absurd’ wat er gebeurt en weigert dit te doen. Bergkamp sluit hem daarop uit van verder debat. ,,Ik betreur het zeer, U mag niet meer meedoen aan de beraadslagingen van vandaag.’’

Baudet sputtert nog tegen, maar krijgt het woord niet meer. Inmiddels is het kabinet weer aangeschoven en vervolgt het debat in de Tweede Kamer. GroenLinks-leider Jesse Klaver, die Baudet eerder had laten spreken vanwege zijn hoogzwangere vrouw, start zijn bijdrage ironisch: ,,Ik zal nog eens iemand voor laten gaan.’’

Lees door onder de video

Toen het debat verderging brak Gert-Jan Segers (ChristenUnie) een lans voor het kabinet dat het prijsplafond er alsnog is gekomen. Wel zei hij dat de prijs voor elektriciteit volgens het kabinet te hoog is ingeschat, waardoor er misschien te veel overheidsgeld zou kunnen gaan zitten in de compensatie.

PVV-leider Geert Wilders haalde fel uit naar Segers over het maatregelenpakket dat te weinig zou zijn. ,,Dat is christen-onwaardig", zei hij. Kamervoorzitter Vera Bergkamp greep daarop in. Zij vond die woorden te ver gaan. Maar Wilders herhaalde dat. ,,Het is onbarmhartig beleid.”

Segers: ,,Wie heeft u nou geholpen met deze aanval? Er wordt hier een omvangrijk pakket neergelegd. U mag mij bevragen. Over of het genoeg is. Maar ik weet dat dit verschil gaat maken.”

GroenLinks was net als andere oppositiepartijen eerder op de dag kritisch op VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. De torenhoge energienota’s zouden ‘te laat’ en ‘te weinig’ worden gecompenseerd. Ook naar haar coalitiegenoot D66-fractievoorzitter Jan Paternotte wordt fel uitgehaald. De Partij voor de Dieren en GroenLinks maken gehakt van de ‘klimaatpraatjes’ van zijn partij. ,,D66 is erger dan Shell.’’

Dat D66-fractievoorzitter Jan Paternotte tevreden zegt te zijn over de gemaakte stappen, valt helemaal verkeerd bij Klaver. ,,Vier jaar lang haal je de klimaatdoelen niet’’, benadrukt hij. ,,De green washing is bij D66 nog erger dan de green washing bij Shell’’, bijt hij Paternotte toe. Greenwashing is een marketingtruc. Bedrijven gebruiken die truc om duurzaam te lijken en zo hun imago op te poetsen.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) aan het woord tijdens het debat. © Phil Nijhuis

PvdD-Partijleider Esther Ouwehand vindt dat D66 in actie moet komen voor kringlooplandbouw. Daarbij wordt voedsel op een duurzamere manier geproduceerd door land en grondstoffen her te gebruiken. ,,Anders zijn de praatjes over kringlooplandbouw echt gratuit en goedkoop.’’ Paternotte erkent dat tempo geboden blijft.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Het voltallige kabinet verlaat de Tweede Kamer verlaten nadat Thierry Baudet (FVD) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen uithaalde naar minister Sigrid Kaag (Financiën). ANP SEM VAN DER WAL © ANP / ANP

PVV: ‘Het kabinet moet zich verantwoorden bij de Hoge Raad’

Geert Wilders kondigt ook een formele ‘aanklacht’ aan. De PVV-leider claimt dat het kabinet handelt in strijd met de Grondwet omdat mensen in armoede terechtkomen. Er is volgens hem ‘bewust te laat ingegrepen’. ,,Een kabinet dat handelt in strijd met de Grondwet, pleegt een ambtsmisdrijf, daar staat maximaal drie jaar cel op.” Hoe reëel is zo'n aanklacht? Lees hier meer.

De PVV-voorman doet de bijdrage van VVD-voorvrouw Sophie Hermans af als: ‘passieloos en zielloos’. Volgens Wilders was dit: ,,Het zwakste verhaal ooit.’’ Hij vraagt zich af: ,,Is het gezicht van de VVD en beetje het achterhoofd van D66 geworden?’’ Volgens Hermans zit Wilders ‘al 25 jaar vanuit de oppositiebankjes te schreeuwen met tranentrekkende verhalen’. ,,Du moment dat de heer Wilders verantwoordelijkheid neemt, dan neemt hij de benen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Jan Paternotte (D66), Premier Mark Rutte en Sophie Hermans (VVD) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. © ANP

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in confrontatie met Jan Paternotte (D66). © ANP

Volledig scherm Kabinet verlaat zaal na opmerking Baudet over studie Kaag © Videostill