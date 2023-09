Lokale en regionale politici Partij voor de Dieren zeggen vertrouwen op in bestuur

In een brandbrief aan het landelijk bestuur schrijven ze dat de partij alleen bij elkaar gehouden kan worden als het bestuur ervoor kiest om terug te treden en er een interim-bestuur wordt aangesteld. Dat meldt de NOS.

De briefschrijvers eisen voor 12.00 uur vandaag een reactie op hun oproep.

Ze scharen zich achter Esther Ouwehand, de partijleider die geen lijsttrekker mag worden als het aan het bestuur ligt. ,,Het bestuur heeft gekozen voor escalatie en daarmee onnodig de partij geschaad. Hierdoor hebben wij geen vertrouwen meer in dit bestuur. Wij hebben vertrouwen in Esther Ouwehand als lijsttrekker en partijleider”, staat in de brief.

Machtsstrijd

Afgelopen weekeinde ontplofte de al langer sluimerende machtsstrijd tussen partijleider Esther Ouwehand en het dagelijks bestuur van de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur schoof Ouwehand als lijsttrekker aan de kant vanwege ‘signalen over integriteitsschendingen’.

Eerder schaarde Christine Teunissen, de nummer twee van de PvdD in de Tweede Kamer, zich al achter Ouwehand: ,,Dit is een klap in het gezicht van Esther, onverdiend en hoogst asociaal.”

Kritiek

Ouwehand was met een aanklacht tegen het bestuur gekomen, dat volgens haar niet meegroeit, weigert te professionaliseren en dat lokale afdelingen vaak in de oppositie dwingt. Ook beschuldigt de fractieleider één bestuurslid van ‘kwaadsprekerij’. Volgens partijvoorzitter Ruud van der Velden kwam Ouwehand echter pas met die brief nadat ze was geïnformeerd over de integriteitsmeldingen.

Maar diverse partijgenoten herkennen Ouwehands kritiek op het bestuur wel en steunen haar.