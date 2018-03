Lokale helden bestormen het pluche

Hans Smolders: Chauffeur-van nu raadskoning

De chauffeur van Pim Fortuyn, het is een label dat Hans Smolders met trots draagt. Het was Fortuyn die hem de politiek in trok, maar nu behaalt hij resultaat op eigen conto. Smolders is met zijn Lijst-Smolders de grootste geworden in Tilburg (tien zetels). In die Brabantse stad weten ze: Hans is meer dan de chauffeur-van. Oud-top-ijshockeyer, een ondernemer die al ‘binnen’ was op zijn veertigste en vooral: type-recht-voor-z’n-raap-politicus die langs de deuren gaat. Al had het allemaal weinig gescheeld, of het was nooit gebeurd. IN 2004 kwam een gewapende man bij hem aan de deur. De aanvaller haalde de trekker van zijn pistool over, maar het ding ging niet af.

Hans Smolders viert zijn overwinning in Tilburg. © Beeld Werkt

Richard de Mos: Buitenbeentje

Noem hem een clown, een politiek buitenbeentje: Als iemand de positie van underdog heeft verzilverd, dan is het Richard de Mos wel. De oud-PVV’er maakt met 9 zetels nu de dienst aan in de Haagse raad. Een kwestie van ombudspolitiek, als je het hem vraagt. Goed luisteren wat de mensen willen. En vooral: hen vervolgens verleiden op je te stemmen. Dat deed hij met een bijna Amerikaans gelikte campagne. Een spervuur aan persberichten met kitscherige slogans als ‘betaald parkeren gaan we weren’ en ‘gratis met de bus voor 65-plus’. Maar wie geeft hem nu nog ongelijk?

Richard de Mos van Groep de Mos tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen. © ANP

Limburgse ‘boefjes’

Ze zijn dus even omstreden als geliefd: de Limburgers Jo Palmen en Jos van Rey. Die laatste verloor met zijn LVR weliswaar een zetel in Roermond, maar blijft de grootste daar. Zij partij werd vier jaar geleden geweerd uit de coalitie. Vraag of de flamboyante Van Rey er populairder op is geworden nu hij recent werd veroordeeld voor witwassen en corruptie. Maar een mandaat van de bevolking is ook wat waard. En dat weet de omstreden wethouder Jo Palmen ook. Aan integriteit werd openlijk getwijfeld, door minister Ollongren zelfs, na een conflict over een lap grond in de gemeente. Maar de inwoners van Brunssum twijfelden niet: zijn partij BBB/Lijst Palmen werd de grootste met vijf zetels. Betwijfeld wordt wel of de toekomstige coalitiepartners hem nog pruimen als wethouder.

Lijstduwer Jos van Rey tijdens de uitslagenavond . © ANP

Comeback kid Herben

Hij kon het gewoon weer niet laten. Een hartoperatie maande hem tot kalmte. En de oud-woordvoerder van Pim Fortuyn en LPF-voorman Mat Herben was eigenlijk ‘wel een beetje klaar’ met de politiek. Maar recent hakte hij toch de knoop door: de raad in voor Lokaal Montfoort. ,,Je kunt wel klagen over wat er allemaal misgaat in je dorp, maar je kunt er ook iets aan doen,’’ klonk het. Een volleerd politicus. En dat is gelukt. Niet langer om de multiculturele samenleving de maat te nemen, zoals tijdens de Fortuyn-revolte. Punt één op de agenda nu: behoud van het dorpshuis De Vaart.

Mat Herben met zijn vrouw en fractievoorzitter Rob Jonkers van Lokaal Montfoort. © AD

Sylvana Simons

Ze zal een onrustige nacht krijgen, want pas deze morgenochtend wordt echt duidelijk of het Bij1 van Sylvana Simons, en dus zijzelf, een zetel haalde in Amsterdam. Ze viert dat alvast als een doorbraak overigens. ,,Het biedt ons de kans te groeien naar een duurzame beweging,’’ denkt ze. Voor reuring gaat dat hoe dan ook zorgen. Weinig Bekende-Nederlander-politici die zoveel bijval én afkeer oogsten als Sylvana Simons. In haar Denk-periode moest ze zelfs beveiligd worden, na haar kritiek op Zwarte Piet. De missie (sindsdien): einde aan racisme, Nederland inclusiever maken.