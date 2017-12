Lokale verkiezingen Brunssum in gijzeling door omstreden wethouder

Kajsa Ollongren houdt haar kruit nog even droog. Zij grijpt niet naar het zware wapen om de benoeming van de omstreden wethouder Jo Palmen in Brunssum nietig te verklaren. Kennelijk heeft het spoedberaad van de minister van Binnenlandse Zaken met onder meer de nieuwe waarnemend burgemeester Gerd Leers haar op andere gedachten gebracht. Maar is er nog wel ruimte voor een ‘vreedzame’ oplossing van dit conflict dat de Limburgse gemeente al zo lang in zijn greep houdt? Alle partijen hebben zich zo ingegraven dat alleen zwaar artillerievuur – de nietigverklaring – het enige wapen lijkt om de impasse te doorbreken.



Bovendien ligt er een voor Jo Palmen overduidelijk ongunstig integriteitsrapport op tafel. Zijn reactie daarop – hij weigert af te treden, is een bestuurder onwaardig. Dat geldt ook voor de opstelling van de lokale partijen die hem in Brunssum door dik en dun blijven steunen. Partijen die een ‘second opinion’ willen, in de hoop dat er rapporteurs zijn te vinden die tot voor Palmen gunstige conclusies komen.



Natuurlijk, Gerd Leers, heeft een schat aan politieke en bestuurlijke ervaring. Hij was Kamerlid, minister en burgemeester (van Maastricht), werd geboren in Kerkrade. Maar als Leers nu al concludeert dat de kans klein is dat het geschil vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart wordt opgelost, dan blijft deze bestuurlijke wond te lang zweren. Dan worden de lokale verkiezingen in gijzeling genomen, gaat het maar over één thema: de positie van Jo Palmen. Daarmee wordt heel Brunssum erg te kort gedaan. Als het gebrek aan integriteit en het gebrek aan politiek fatsoen, van zowel Palmen als de lokale partijen, blijft bestaan is dat ook een slecht voorbeeld voor de rest van het land. Minister Kajsa Ollongren moet daarom nu knopen doorhakken.