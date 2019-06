Lot pensioenakkoord in handen FNV-leden

FNV-voorzitter Han Busker maakte vanavond laat bekend dat de bond het conceptakkoord neutraal voor zal leggen aan de circa één miljoen leden. Als die (online) instemmen, dan geeft het Ledenparlement op zaterdag 15 juni een finaal oordeel. ,,Er is veel binnengehaald, maar we zijn allemaal op zoek naar houvast. We gaan verder op de ingeslagen weg.”

De bijeenkomst van het 105 leden tellende ledenparlement in Utrecht duurde vanavond uren. De vergadering begon om 18.30 uur. Een kleine groep actievoerders, niet aanwezig in de vergaderzaal, hield de ontwikkelingen vanuit de ontvangstruimte van het Centraal Vakbondshuis scherp in de gaten. De vergadering van het ledenparlement werd als hard, kritisch, fel en verhit omschreven.

Busker zelf sprak van een boeiende en stevige discussie en voelde naar eigen zeggen steun uit het ledenparlement. ,,Wij als bestuur steunen het onderhandelingsresultaat, wij zijn positief. Er was vanuit het ledenparlement ook waardering voor de onderhandelaars. We gaan het nu aan de leden vragen en een keurig proces doorlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat het heel goed verdedigbaar is”, aldus Busker. Hij zei dat het principe-akkoord nu niet ter stemming is voorgelegd aan het ledenparlement.

Morgenochtend presentatie

Morgenochtend wordt het conceptakkoord gepresenteerd in Den Haag. Vooral op het terrein van de AOW doet het kabinet belangrijke toezeggingen. De pensioengerechtigde leeftijd gaat twee jaar lang niet verder omhoog en blijft op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de pensioenleeftijd stapsgewijs naar 67 jaar in 2024, drie jaar later dan gepland. Ook na 2024 zal de AOW-leeftijd blijven stijgen, maar minder snel dan nu nog wettelijk is vastgelegd. Voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven, hoeven mensen straks niet een vol jaar, maar acht maanden langer door te werken.

Dat het kabinet bereid is de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting los te laten, is een grote triomf voor de vakbonden. De maatregel kost namelijk op termijn 4 miljard euro per jaar. In november vond het kabinet zo’n ingreep nog te gortig. Ook stemt het kabinet alsnog in met een regeling die mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid geeft drie jaar eerder met pensioen te gaan.

Buffers