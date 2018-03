Man die van tribune Tweede Kamer sprong: 'Het was een daad van liefde'

VIDEODe man die gisteren van de tribune in de Tweede Kamer sprong, heeft laten weten dat het goed met hem gaat. Hij hield nagenoeg niets over aan zijn zelfmoordpoging, maar blijft uit voorzorg nog in het ziekenhuis.

Hans Kamperman, afkomstig uit het Gelderse Groenlo, is al twee maanden op het Binnenhof in Den Haag aan het demonstreren voor de legalisering van (medicinale) cannabis. Gisteren sprong hij vanaf de publieke tribune in de Kamer met een strop om de nek naar beneden. Dankzij tijdig ingrijpen van omstanders en hulpdiensten overleefde de Achterhoeker de actie.

Bewust

Het was een bewuste daad, zo verklaarde Kamperman in kleine kring. Op de Facebookpagina van zijn actie is een foto geplaatst van hem in het ziekenhuis met het bijschrift: 'Het was een daad van liefde.'

Hij wilde, tegen de hoogste prijs, aandacht voor de petitie voor legalisering van wiet. Dat is hem in zoverre gelukt, dat er na zijn actie online een piek was in het aantal handtekeningen; er werden honderden handtekeningen gezet, waardoor de teller op ruim 8.000 kwam te staan.



Op woensdag 28 maart is er in de Tweede Kamer een bijeenkomst voor de geschokte getuigen van het incident, mochten ze willen napraten over de zelfmoordpoging van Kamperman.

Kijk hier naar de beelden uit de Tweede Kamer van gisteren: