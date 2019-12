Marijnissen (SP) hekelt ‘het Nederland van Baudet’

,,Ja, we kunnen er om lachen, maar het is ook erg. Het Nederland van Thierry Baudet. We hebben gezien wat dit betekent. Jonge mensen met een handicap kunnen nooit meer verdienen dan het minimumloon. Hoe veel ze ook leren en hoe hard ze ook werken. Dat is het gevolg van een wet waarvoor geen meerderheid zou zijn. Maar met dank aan Forum is die er nu wel.”

Marijnissen gruwelt ervan dat voor Thierry Baudet de politiek ‘een spelletje’lijkt. ,,Spelen met Latijnse citaten, onnavolgbare toespraken en dubieuze toespelingen. Een leuke manier om in beeld te komen. Maar voor gewone mensen is de politiek een serieuze zaak, omdat de besluiten die in Den Haag worden genomen van grote invloed zijn op de kansen die zij en hun kinderen zullen krijgen."

De SP-leider ging ook nog in op de roerige periode voor haar partij. Meerdere verkiezingen op rij liepen mis. Ze roept nu op tot strijdlust en samenwerking. Marijnissen: ,,Zeker, er komen andere tijden. Maar als we willen dat het onze tijd wordt, dan zullen we samen moeten optrekken. Moeten we de moed hebben om successen te behalen.”

De SP nam vandaag ook officieel afscheid van vertrokken voorzitter Ron Meyer. Hij stapte op na desastreus verlopen Europese verkiezingen eerder dit jaar. Meyer is opgevolgd door Jannie Visscher. Zij wil de samenwerking binnen de SP bevorderen en meer inzetten op actuele thema‘s als klimaat en woningnood.



Volgend jaar organiseert de SP weer een groot congres, richting de landelijke verkiezingen die uiterlijk in maart 2021 plaatsvinden. Dan zal ook de kieslijst richting de stembusgang aan de orde komen.