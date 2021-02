Marijnissen: ‘Wat een geklungel met avondklok, kabinet was gewaarschuwd’

Volgens Marijnissen heeft het kabinet voor ‘chaos en onduidelijkheid’ gezorgd door de invoering van de avondklok juridisch niet goed te regelen. ,,Wat een geklungel is dit. En het is niet zo dat het kabinet hier niet voor is gewaarschuwd. Door de Raad van State en door verschillende partijen in de Tweede Kamer. Ook door ons. Niemand zit op deze chaos en onduidelijkheid te wachten.’’

De SP steunde de invoering van de avondklok. ,,Maar wij hadden wel kritische vragen.’’ Marijnissen zegt te begrijpen dat premier Rutte een moreel beroep doet op Nederlanders om zich tóch aan de avondklok te houden, ook al geldt er straks mogelijk geen plicht meer. ,,Ik denk eigenlijk dat hij op dit moment niet anders kan. We zullen het hoger beroep moeten afwachten. Het geeft te denken over de hele crisisaanpak van de regering. Dit geeft niet veel vertrouwen.’’ Volgens Marijnissen ging het eerder al mis met het vaccinatie- en testbeleid.

Stikstof

Het kabinet ‘stuntelt’ volgens Marijnissen ook rond de stikstofcrisis. ,,De bouw heeft te lang stilgelegen. Wij hebben het kabinet daarom geholpen aan steun om de stikstofwet door de Tweede Kamer te loodsen. Het kabinet was aan het aanrommelen. Dat wilden wij doorbreken. De natuur wordt versterkt, en er kan weer worden gebouwd. Ook komen er dankzij ons zorgbuurthuizen, waardoor je weer oud kan worden in je eigen buurt.’’

Marijnissen zegt het minimumloon te willen verhogen, net als de AOW. Beide zouden met zo’n 30 procent omhoog moeten, wil de SP. Ook moet de AOW-leeftijd wat de partij betreft terug naar 65 jaar. Verder wil de SP de zorg hervormen. ,,Door de coronacrisis zien we wat tien jaar VVD-beleid met de zorg heeft gedaan’’, zegt Marijnissen. ,,Er moet een nieuw zorgplan komen. Dat betekent dat de salarissen omhoog gaan en dat samenwerken de norm worden boven concurrentie. Ook moeten we meer investeren in publieke gezondheid. Want er is te veel bezuinigd op de GGD.’’