Medewerker van Rijkswaterstaat geeft lesje in frauderen, maar loopt tegen de lamp

Deze persoon kon zelf zulke opdrachten verstrekken en akkoord geven voor een geleverd product of dienst. Achteraf moest controle plaatsvinden, maar jarenlang was het goedkeurend stempel voor de transacties een automatisme. Ook de verwerking van de contracten was niet sluitend, waardoor de fraudeur het zelfs voor elkaar kreeg nieuwe, niet-bestaande crediteuren in de administratie van het héle departement te laten opnemen.



Het moet honderden ‘fake’ opdrachten betreffen, aangezien de medewerker niet boven de 15.000 euro mocht bestellen. Dat deze persoon jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan, wijt de minister vandaag in een brief aan ‘de vertrouwensrelatie tussen budgethouder en medewerkers’. Uit onderzoek is geen bewijs naar voren gekomen dat de dader met iemand samenwerkte.



Wel zou er in 2012 sprake zijn geweest van rechtstreekse betalingen van een leverancier aan betrokkene. Het zou hier gaan om een situatie waarin die voor eigen gewin goederen van Rijkswaterstaat aan de leverancier heeft verkocht voor een totaalbedrag van 18.000 euro. Ook deze deal is pas recent aan het licht gekomen.