Meebesturen wil voor Forum voor Democratie nog niet vlotten

Van het verzilveren van de verkiezingswinst is bij Forum voor Democratie nog geen sprake. In zeven provincies dreigt de partij niet mee te gaan besturen. Dat kan de partij wel doen groeien.

Hoopvol bericht gisteren voor Thierry Baudet vanuit Flevoland. Informateur Annemarie van Gaal ziet daar een provinciebestuur voor zich dat 'stormen kan doorstaan'. Mét Forum in de gelederen. Probleem is echter: niemand van de beoogde coalitiepartners VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie heeft nog gesproken met de lokale afdeling van Forum. Hóe die stormen moeten worden doorstaan, weet dus eigenlijk nog niemand. Vooral omdat Forum bijvoorbeeld vóór nog verdere uitbreiding van Lelystad Airport is, iets waar anderen niet aan willen.

Zo botst het in tal van provincies op de standpunten van Forum, voornamelijk over klimaat. En blijft de partij zo dus al in zeven provincies waarschijnlijk buiten het lokaal bestuur.

Water bij de wijn

Baudet had nog wel bezworen dat hij bereid was tot compromissen. ,,We snappen dat we water bij de wijn moeten doen.'' Maar vooralsnog zien andere partijen te weinig water (Drenthe), of bleek Forum onwrikbaar (Noord-Holland). De komst van windmolens en 'zonneweides' zijn op veel plekken een sta-in-de-weg.

Forum stelt ook voorwaarden bij eventuele steun aan plannen van het kabinet als die in de Eerste Kamer komen. Forum is daar binnenkort de grootste partij. Maar Baudet wil niets van Rutte weten voordat hij de ministers Ollongren en Wiebes en staatssecretaris Harbers ontslaat, omdat zij het verprutst zouden hebben rond het referendum, klimaat en asiel.

In de provincies zien ze in zulke 'draconische' eisen én het klimaatstandpunt vooral bewijs dat Forum helemaal niet wil besturen. ,,Dat zou heel goed kunnen'', zegt politicoloog André Krouwel. ,,De achterban van de partij zet zich af tegen het partijkartel. Dus elke keer dat het afketst met andere partijen kan Forum zeggen: zie je wel, ze sluiten ons buiten.''

Grenzen

Het 'spelen van die kaart' kent wel grenzen, zegt Krouwel. Van alle nieuwe partijen overleeft 90 procent alleen de eerste drie verkiezingen. Als een stem op Forum alleen een tegenstem blijkt, kan dat kiezers afschrikken, op den duur. De PVV is langs die redenering ook aan een plafond gebonden. ,,Het verkiezingsprogramma 'ik ben boos', of dat nu op de EU, Rutte, het kartel of immigratie is, kent bovendien een houdbaarheidsdatum. Je ziet het aan het aantal PVV'ers dat overstapte naar Forum, dat wel een oplossing belooft. De vraag is wel of het die gaat bieden.''

Vooralsnog heeft Forum ijzers in het vuur in vijf provincies. Zeker de formatie in Zuid-Holland vangt de aandacht. VVD'er Hans Wiegel moet dat smeden en gisteren werd bekend dat VVD en CDA verder gaan praten met Forum.