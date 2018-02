Meer dan 30.000 nieuwe nee-registraties na akkoord donorwet

Reacties Premier Rutte snapt besluit Zijlstra

13 februari Premier Mark Rutte snapt het besluit van VVD-partijgenoot Halbe Zijlstra om af te treden als minister van Buitenlandse Zaken. De vraag was of hij in het buitenland nog wel genoeg gezag zou hebben. Dat zou inderdaad heel ingewikkeld zijn, aldus Rutte. ,,Ik snapte zijn afweging. Het is zijn besluit.''