Meer openbare toiletten: 'Je voelt je minder dan een hond als je de wc niet haalt'

Wat gaat er mis in de winkels?

,,Ik heb borstkanker met uitzaaiingen en volg al tweeënhalf jaar chemokuren. Daar raken je darmen compleet van in de war. Gevolg is dat een toilet altijd dichtbij moet zijn, maar je krijgt vaak 'nee' te horen als je even naar de wc wilt. Ook al loop je met je pruik of met je kale kop en is het dus glashelder dat je ziek bent."

En u bent niet de enige.

,,Er zijn zo veel mensen die een openbaar toilet zouden waarderen, terwijl die er in ons land nauwelijks zijn. Denk ook aan rolstoelers en mensen met blaas- of prostaatproblemen."

Er bestaat al een medisch toiletpas, helpt dat?

,,Niet overal, omdat het personeel dan bijvoorbeeld de pas niet kent. Of er zijn te weinig werknemers in de zaak om met mensen mee te kunnen lopen naar de wc."

Dus het gevolg is dat een 'ongelukje' dan soms onvermijdbaar is?

,,Daar zijn zeer vervelende voorbeelden van inderdaad. Ik ken een stomapatiënt van wie de zak uiteindelijk knapte. Die belandde op straat met heel veel vuiligheid en kon zich achter een winkel in een bosje gaan verschonen. Of mannen met prostaatproblemen die hun plas maar laten lopen in de auto omdat ze nergens terecht kunnen. Je voelt je dan heel minderwaardig, nog minder dan een hond. Die mag tenminste nog in het wild zijn behoefte doen."

Wat moet er concreet gebeuren?