Meer vaste banen, wie maakt dat waar?

Voor de politiek kwam de ravage nauwelijks als een verrassing. Van links tot rechts wordt inmiddels erkend dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten. De cijfers spreken boekdelen: in 2003 had driekwart van de werkenden nog een vast contract, vijftien jaar later was dat aandeel gezakt naar zes op de tien. Nederland is daarmee de flexkampioen van Europa, en dat is niet een titel om per se trots op te zijn.