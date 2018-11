Meeuwis en Kensington: ‘Pak woekersites concertkaartjes aan’

Maar volgens SP-Kamerlid Peter Kwint is dat niet genoeg. Volgens hem is het bijna niet meer mogelijk om op een normale manier een kaartje te kopen voor een concert. ,,Kijk alleen al naar wat er gebeurde met de concerten van Rammstein en Marco Borsato in de Kuip. Je moet via de computer inloggen op de officiële verkoopsite, maar de kaartjes waren in no time uitverkocht. Na tien minuten zijn de kaartjes via andere sites als Viagogo te koop. Soms voor wel 300 euro.’’