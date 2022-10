Meldpunt voor ontoegankelijke sites van de overheid

Veel websites van gemeentes of andere overheidsinstanties zijn niet te begrijpen voor gehandicapten of voor mensen die niet handig zijn met computers. Dat terwijl de overheid wel van mensen wil dat ze steeds meer digitaal doen. Regeringspartij VVD komt met een meldpunt.

Websites en mobiele apps van overheidsinstanties moeten sinds 2021 toegankelijk zijn voor gehandicapten. Zo moet bijvoorbeeld het lettertype vergroot kunnen worden voor slechtzienden. ,,Dat is nu slecht geregeld’’, zegt VVD-Kamerlid Daan de Kort.

Slechts 8 procent van de overheidssites en -apps voldoet aan alle eisen van toegankelijkheid, bleek onlangs uit onderzoek van gehandicaptenorganisatie Iederin. Overheidssites moeten dat al sinds vorig jaar zijn. Reden waarom hij samen met de stichting Appt een meldpunt opent waar mensen kunnen klagen als ze er niet uit komen.

Dat meldpunt loopt overigens ook via een app en een website: beperkttoegang.nl, maar De Kort belooft dat het makkelijk is in te vullen voor iedereen. Ook belooft hij dat er met alle meldingen iets wordt gedaan. ,,De overheid is volgens de eigen regels verplicht om alle sites toegankelijk te maken. Aan de hand van de klachten kunnen wij contact opnemen met bijvoorbeeld een bepaalde gemeente.’’

Probleem wordt alleen maar groter door vergrijzing

Het Kamerlid wil dat het kabinet er beter op toeziet dat gemeenten en overheidsinstanties als het UWV voor iedereen makkelijk benaderbaar zijn. ,,De overheid wil steeds vaker dat je zaken via de computer of een app regelt: belastingaangifte, een nieuw paspoort aanvragen, een parkeervergunning of een uitkering regelen. Maar veel gehandicapten kunnen dat niet. Of niet iedereen is daar even vaardig mee, zoals sommige oudere mensen. En dat probleem wordt alleen maar groter door de vergrijzing.’’

De Kort weet uit ervaring hoe lastig het kan zijn om iets te regelen met de overheid, hij is zelf nagenoeg blind en is afhankelijk van spraaksoftware om te weten wat er op websites of apps staat. Die werkt niet bij alle sites. ,,En vaak als je dingen moet invullen, kan dat niet zonder hulp van anderen. Daar hebben mensen met een handicap last van, maar ook mensen voor wie het gewoon te ingewikkeld is. Dat terwijl steeds meer loketten worden gesloten en dingen digitaal moeten worden geregeld.’’