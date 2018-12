'Met 10.000 euro kunnen Nederlanders al flink besparen’

Nieuw plan voor abortuspil bij de huisarts splijt coalitie

6:00 GroenLinks en PvdA komen vandaag met een uitgewerkt plan om de abortuspil ook via de huisarts te verstrekken. Het wordt spannend of dit voorstel een politieke meerderheid kan behalen. Regeringspartijen VVD en D66 zijn in principe voor, maar de vraag is of hun christelijke partners een ja-stem zullen pikken.