Met crisiskater keert Tweede Kamer terug van reces: ‘Die 15 miljard euro extra is niet genoeg’

Op de fractiedagen die veel politieke partijen de afgelopen weken hielden, was het een onderwerp van gesprek: hoe herwint de politiek draagvlak in het land en onderling vertrouwen? Natuurlijk was de sfeer goed tijdens die ontspannen partijuitjes op de hei, met sport en spel voor teambuilding - Jesse Klaver verloor ‘net als ieder jaar’ met zijn voetbalteam, bij D66 werd fanatiek gesjoeld.