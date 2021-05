Met de soap die zich nu voltrekt, lijkt het lot van ‘ruziepartij’ 50Plus bezegeld

LIVESTREAM De Jonge over toe­gangstes­ten: ‘Doodzonde als deze wet niet wordt ingevoerd’

19:39 In de Tweede Kamer is een marathondebat aan de gang over het wetsvoorstel dat moet regelen dat Nederlanders met een negatieve coronatest toegang krijgen tot voetbalwedstrijden, festivals en andere evenementen. Een meerderheid in de Kamer lijkt voorstander van de zogenoemde testsamenleving. Wel willen veel partijen dat een eigen bijdrage van 7,50 euro per test van tafel gaat.