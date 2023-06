Met deze acties wil het kabinet de boeren tegemoet komen voor nieuw Landbouwakkoord

Het kabinet is bereid boeren tegemoet te komen op het punt van de hoeveelheid vee per hectare. De harde landelijke norm die de regering in gedachten had, zou dan plaatsmaken voor een norm die meer speelruimte geeft.

Dat bevestigen meerdere bronnen zowel aan de kant van het kabinet als aan de kant van de onderhandelaars tegenover het AD. Deze toezegging moet het Landbouwakkoord redden dat het kabinet dolgraag wil sluiten met de landbouwsector. Woensdagnacht is daarvoor onder leiding van minister-president Mark Rutte urenlang overlegd met een historisch grote kabinetsdelegatie van maar liefst zes bewindslieden.

Het kabinet wilde een maximumaantal dieren per hectare (ook wel grootvee-eenhedennorm, of gve-norm) opleggen, maar dit is onaanvaardbaar voor LTO. Daarom wordt nu zowel door het kabinet als de boerenpartijen gesleuteld aan nieuwe normen. Zij hebben elkaar een week de tijd gegeven om dat huiswerk te doen, melden bronnen rond de onderhandeling.

Meer maatwerk mogelijk

Mogelijk komt er niet één strakke landelijke norm, maar gaan er regionaal verschillende normen gelden. Daardoor is meer maatwerk mogelijk. Dat zou een oplossing kunnen zijn om de belangrijkste landbouworganisatie LTO tóch aan boord te krijgen. ,,Het ligt echt heel zwaar in de achterban. LTO is verdeeld’’, verklaart een bron dichtbij de onderhandelingen. ,,Iets wat in het ene gebied licht is, weegt in een ander gebied zwaar.’’

Als je kijkt naar alle landbouwdieren telt Nederland nu gemiddeld 3,8 grootvee-eenheden per hectare. Zo’n eenheid staat voor één koe, vijf varkens of honderdvijftig kippen. Maar de verschillen in het land zijn groot: de provincie Noord-Brabant is koploper met liefst 8,1 van die eenheden per hectare. Ook Limburg en Flevoland scoren hoog.

De VVD-CDA-D66-ChristenUnie-coalitie wil af van die hoge aantallen dieren per weiland. ,,Er zijn gebieden in Nederland, zoals De Peel in Brabant waar bedrijven tot acht grootvee-eenheden komen. Dat kan niet langer zo’’, beschrijft een betrokkene vol overtuiging. Volgens die coalitiebron is een compromis tussen boeren en kabinet ‘nog best mogelijk’. ,,De norm kan iets hoger, of regionaal worden gespreid of je kan langer de tijd nemen om tot die norm te komen.’’

Graslandnorm

Meerdere betrokkenen bevestigen dat er nu voor melkveehouders een aparte graslandnorm op tafel ligt. Inzet van het kabinet is om die norm de komende jaren steeds iets verder te verlagen. In 2027, over drieënhalf jaar, zou de norm gve-vorm 4 zijn, in 2030: 3,33. ,,Het uiteindelijke streven komt neer op 2,85 grootvee-eenheden per hectare in 2032’’, rekent een bron rond het kabinet voor.

Daarmee worden boeren met veel weidegrond tegemoetgekomen, omdat zij meer koeien kunnen houden. Boeren met maïsland kunnen ervoor kiezen om daar een deel van in te ruilen voor grasland. Bijkomend voordeel is dat gras meer stikstof opneemt dan mais. Dat is ook goed voor de waterkwaliteit. LTO vindt dat te snel gaan en de normen te strikt.

Uit berekeningen blijkt dat een kwart van de boeren enkele hectaren grasland tekortkomt. Zo'n 5 procent van de bedrijven komt zelfs heel veel grond tekort. Die boeren moeten aanzienlijk minder vee gaan houden of grond kopen of huren, wat forse investeringen vergt.

Een ander punt waarop boeren beweging eisten van het kabinet is duidelijkheid voor de PAS-melders. Dat zijn boeren die in de knel zijn gekomen door falend overheidsbeleid, waardoor zij nu buiten hun schuld werken zonder natuurvergunning. Het staat al in de wet dat ze in 2025 een vergunning krijgen. Het kabinet probeert dat te versnellen met vrijkomende ruimte.

