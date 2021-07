Met noodgrepen wil kabinet herhaling van vorige zomer voorkomen

Maar daar staat wel iets tegenover. Vakantiegangers die terugkeren moeten vanaf zondag 8 augustus óf kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn óf al hersteld zijn van corona. Dat kan via een QR-code in de coronacheck-app.



Wie dat niet heeft, moet een negatieve test kunnen laten zien. Wie in het vliegtuig terug naar Nederland stapt, wordt gecontroleerd. Wie met de auto terugkeert, kan aan de grens worden gestopt. ,,We zetten mobiele teams in die steekproefsgewijs mensen stil houden op de weg’’, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Testen moet in het land van herkomst. Wie geen negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud kan overleggen of een antigeentest van maximaal 24 uur oud, krijgt een boete van 95 euro.



,,We willen zo voorkomen dat er net als vorig jaar een opleving in het aantal besmettingen plaatsvindt nadat mensen terugkomen van vakantie’’, zegt Rutte. Vorig jaar werd het kabinet overvallen door de nieuwe coronagolf, die veel eerder terugkeerde dan verwacht. En het kabinet was al overvallen door de besmettingsexplosie na het versoepelen van de coronaregels vorige maand. Halsoverkop besloot het nachtleven en festivals weer aan banden te leggen.